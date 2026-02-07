Per le società sportive 25mila euro 

Oltre 25 mila euro per sostenere le associazioni sportive del territorio. Il Comune ha approvato nei giorni scorsi la graduatoria definitiva relativa alla concessione di contributi in ambito sportivo, chiudendo l’iter avviato nei mesi scorsi. È pari a 25.400 euro la cifra che sarà ripartita nelle casse di tredici società che dopo aver aderito all’avviso pubblico sono risultate idonee. Realtà che operano in diversi ambiti: dal calcio al basket, dalle arti marziali a discipline meno “mainstream” come la pesca sportiva. Il contributo è finalizzato a supportare le attività ordinarie delle associazioni e alla promozione delle attività agonistiche e non. A determinare l’importo ricevuto da ciascuna società, il numero di atleti tesserati (con riguardo a quelli con disabilità), il tipo di attività federale svolta e le eventuali trasferte da affrontare. Solo una domanda, tra le quattordici pervenute negli uffici comunali, è stata respinta per il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando. (d. l.)

