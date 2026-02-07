VaiOnline
Monserrato.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Per le società sportive 25mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 25 mila euro per sostenere le associazioni sportive del territorio. Il Comune ha approvato nei giorni scorsi la graduatoria definitiva relativa alla concessione di contributi in ambito sportivo, chiudendo l’iter avviato nei mesi scorsi. È pari a 25.400 euro la cifra che sarà ripartita nelle casse di tredici società che dopo aver aderito all’avviso pubblico sono risultate idonee. Realtà che operano in diversi ambiti: dal calcio al basket, dalle arti marziali a discipline meno “mainstream” come la pesca sportiva. Il contributo è finalizzato a supportare le attività ordinarie delle associazioni e alla promozione delle attività agonistiche e non. A determinare l’importo ricevuto da ciascuna società, il numero di atleti tesserati (con riguardo a quelli con disabilità), il tipo di attività federale svolta e le eventuali trasferte da affrontare. Solo una domanda, tra le quattordici pervenute negli uffici comunali, è stata respinta per il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 