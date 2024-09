«Per le sarde in D un torneo tranquillo» 

Monastir e Budoni davanti a tutti in Eccellenza, due o tre club favoriti nel gruppo sud di Promozione dove però «il livello è basso», Usinese, Arzachena e Bonorva in pole position nel girone B. In Serie D le squadre sarde possono «salvarsi senza patemi».

Due grandi allenatori del calcio sardo, il decano Virgilio Perra e Carlo Cotroneo, tecnico dell’Ilvamaddalena in Serie D, hanno detto la loro sul pallone isolano ospiti ieri sera della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu su Radiolina. Un appuntamento aperto col ricordo di Marco Piga, l’attaccante di Palau scomparso alcuni giorni fa e gemello di Mario, protagonista prima alla Torres (esordio a 17 anni) e poi all’Avellino: «Ha fatto la storia del calcio sull’Isola ed è rimasto nel cuore», ha detto Perra, mentre Cotroneo ha sottolineato «la sua sardità. Lui e il fratello, due persone serie: mai una polemica».

Il tecnico dell’Ilva ha spiegato il ko dei suoi con l’Atletico Lodigiani nella seconda giornata di campionato col possibile «entusiasmo» della squadra dopo il successo precedente con l’Olbia: «Forse nella testa i ragazzi hanno pensato di poter vincere, ma se non si butta dentro la palla poi gli avversari ti puniscono. Peccato. Un palo, una traversa, un gol annullato. Abbiamo creato ma non siamo stati lucidi. Fa parte del gioco». In ogni caso quest’anno il torneo «sembra molto più in equilibrio», sostiene Perra, «non ci sono quelle due o tre squadre che hanno speso più delle altre. Le cose però possono cambiare in fretta». Le sarde «non possono puntare a vincere ma a fare un campionato tranquillo sì. Stando attenti». Secondo Cotroneo «la più attrezzata è la Cos», mentre per la sua Ilva «sarà un campionato di sofferenza», perché il salto dall’Eccellenza è importante», e l’Olbia può dire la sua. Parere sul quale Perra non concorda, perché «di solito chi retrocede si porta dietro problemi economici e i bianchi sono partiti in netto ritardo: per vincere serve fare le cose per tempo. Trovare i giocatori giusti non sarà facile e l’ambiente è un po’ depresso».

L’Eccellenza sarda per Cotroneo «è tra le più importanti in Italia», e quest’anno è molto equilibrata. «Monastir e Budoni sono superiori», sostiene Perra, «ma Alghero, Ferrini, Villasimius, Ossese, Iglesias e Nuorese puntano in alto. Sarà più difficile dell’ultima stagione e gli errori peseranno». In Promozione «nel girone sud c’è più equilibrio con due o tre formazioni buone, per il resto il livello è molto basso. A nord Usinese, Arzachena e Bonorva hanno organici importanti e puntano a vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA