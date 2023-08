«Per le Regionali un nome nuovo, ma politico» 

Il candidato giusto (o la candidata) per guidare alle Regionali 2024 l’alleanza centrosinistra-M5S «dev’essere nuovo, provenire dalla politica e tenere unita la coalizione». È questa la sintesi delle riflessioni emerse a Ghilarza nell’incontro tra le delegazioni di Europa verde, Sinistra sarda e Possibile, che si presenteranno alle elezioni con una lista unica.All’incontro hanno partecipato i segretari dei tre soggetti politici e i consiglieri regionali del gruppo Alleanza rossoverde: Eugenio Lai, Antonio Piu, Diego Loi, Daniele Cocco, Maria Laura Orrù e Laura Caddeo. «Non abbiamo alcuna preclusione sui nomi», si legge in una nota diffusa ieri, «ma abbiamo chiaro il profilo del candidato o della candidata a governare la Regione, che dovrà rispondere a caratteristiche di leadership» e che dovrà anche saper tenere unita la coalizione; in più «deve essere politico» ma anche «un elemento di novità. Inoltre dovrà essere capace di ridare entusiasmo».

Quanto al metodo per scegliere il leader, «sarà prioritariamente il tavolo a dover trovare la sintesi sul nome», che comunque «dovrà essere slegato dalla scelta dei candidati sindaci delle principali città che andranno al voto nel 2024». Pd e Cinquestelle, in quanto partiti principali della coalizione, dovranno però «rafforzare la centralità del tavolo di coalizione» e assumersi l’onere di coordinarlo. Alleanza rossoverde chiede inoltre «assemblee aperte per ascoltare e raccogliere le istanze della popolazione sarda». Chiede invece le primarie il segretario regionale dell’Upc Antonio Satta: «La Sardegna ha bisogno di una leadership scelta dai sardi».

