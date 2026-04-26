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Torneo delle regioni.
27 aprile 2026 alle 00:17

Per le ragazze un pari e una vittoria 

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Ha preso il via nel Lazio il Torneo delle Regioni, manifestazione che riunisce le rappresentative regionali italiane nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Femminile. Un appuntamento di rilievo per il futsal giovanile, occasione di confronto e crescita per atleti e staff tecnici provenienti da tutta Italia.

Inizio in salita

Per la Sardegna l’esordio di sabato contro i padroni di casa del Lazio è stato negativo ma ha offerto comunque spunti interessanti. L’Under 15 allenata da Petruso è stata battuta 8-1 mentre l’Under 17 di Marras ha ceduto 7-2, risultati arrivati al termine di gare meno scontate di quanto dicano i punteggi. Beffata l’Under 19 guidata da Paderi, avanti 2-0 e sconfitta 3-2 a trenta secondi dalla fine. Buon pari invece per la Femminile di Puddu, che impatta 2-2 prima di arrendersi ai rigori.

La seconda giornata

Ieri sono arrivate altre indicazioni dal campo: l’Under 15 è stata battuta 3-2 dalla Basilicata, mentre l’Under 17 ha ceduto 7-3. Due ko che, sommati a quelli dell’esordio, chiudono di fatto ogni possibilità di qualificazione ai quarti di finale: con due gare perse su tre e le altre squadre del girone già avanti in classifica, il passaggio del turno non è più raggiungibile. Pareggia 4-4 l’Under 19, che muove la classifica e resta ancora in corsa per l’accesso ai quarti di finale.

Sorride invece la Femminile, capace di riscattarsi con un convincente 6-3 sulla Basilicata ma ancora in attesa di conoscere il proprio destino, legato all’esito della sfida tra Lazio e Umbria.

Le sfide di oggi

Oggi si torna in campo per l’ultima giornata della fase a gironi: la Sardegna affronterà l’Umbria con Under 15, Under 17 e Under 19 con l’obiettivo di chiudere al meglio il percorso e provare a ottenere gli ultimi verdetti dal campo, in una giornata che sarà decisiva per tracciare il bilancio finale della spedizione isolana.

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