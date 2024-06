Per le ragazze dell’Amsicora arriva lo scudetto numero 9 

L’Amsicora e lo scudetto, un feeling che sembrava svanire. Poi l’assalto nell’ultima frazione di gioco e finalmente la gioia. Il titolo italiano di hockey su prato femminile e l’Amsicora si ricongiungono dopo quattro anni. È lo scudetto numero nove, voluto, inseguito, sofferto e infine raggiunto. Mancava un solo passaggio, la vittoria con Torino Universitaria, così è stato, 2-1, ma la gioia è arrivata dopo una partita che sembrava stregata. Quello che le ragazze in campo non sapevano è che la diretta concorrente, il Valverde non si è presentato a Brà per l’ultima sfida con la Lorenzoni. Partita persa a tavolino o (se l’Amsicora non vince) scudetto sub judice? In campo l’Amsicora toglie ogni dubbio, ma quanta sofferenza. Stranamente contratta non riesce a incidere, la partita la sblocca invece Torino al 34’. La scintilla scocca nella quarta frazione, in un minuto Martina Grimbaum e Candela Pilar Carosso ribaltano il punteggio. Il vantaggio è poi difeso senza affanno nei dieci minuti finali, sino all’urlo liberatorio, la gioia e le lacrime finali. Diciotto giocatrici in festa, dalle veterane Vynohradova e Khilko alle “minorenni” Ilaria Gallino, Lucrezia Melis e Catalina Navarro.

I successi

La giornata era iniziata con il titolo under 12 femminile nelle finali disputate a Mori, dove l’Amsicora guidata da Marta De Guio ha vinto cinque partite, finale compresa. Sono i regali di compleanno per il presidente Alessandro Dedoni. «Abbiamo avviato un percorso, dal settore giovanile alle prime squadre, è stato finalizzato prima del previsto. Bravi tutti, lo staff tecnico e tutte le giocatrici, il loro atteggiamento in campo è stato impeccabile per tutta la stagione», afferma il massino dirigente.

La felicità

Maryna Khilko e la doppia responsabilità di guidare la squadra dal campo e dalla panchina, dove è stata coadiuvata da “Re Mida” Roberto Carta. «È il mio primo scudetto da coach - precisa Khilko, giunta in Sardegna nel 2010 con la maglia del Suelli - ed è un’emozione incredibile. Vincere è bello e sempre difficile, per il futuro mi piacerebbe dare maggiore spazio alle giovani del vivaio». Candela Carosso ha segnato la rete della vittoria. Forse l’ultima prima di cambiare maglia? Sorride. «Non è l’ultima, c’è ancora la Supercoppa».

