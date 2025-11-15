Per le ragazze del Tc Cagliari inizia la caccia allo scudetto 

Prende il via in trasferta il cammino del Tc Cagliari nei playoff scudetto di tennis femminile a squadre. Si disputa oggi la semifinale d'andata tra le rossoblu e le vicecampionesse d'Italia uscenti del Ct Palermo. Appuntamento dalle 9, sul rosso indoor di Viale del fante.

Nel girone 1, vinto allo sprint, le cagliaritane hanno sempre vinto a Monte Urpinu, mentre oltre Tirreno hanno perso ad Appiano e a Padova, sbancando il Tc Parioli. In singolare, capitan Martin Vassallo Arguello dovrà scegliere tra Nuria Brancaccio, Tyra Caterina Grant e Alessandra Mazzola per i ruoli da “numero 1” e “2”, mentre da “numero 3” dovrebbe giocare il “vivaio” Barbara Dessolis, a disposizione anche in doppio, come la sorella minore Marcella. Sarà una formazione a forti tinte azzurre, visto che a Grant, in Nazionale per la fase finale della Billie Jean King Cup vinta a settembre dall'Italia, si aggiunge Brancaccio, convocata per l'United Cup 2026, che si disputerà sul cemento di Sydney da venerdì 2 a domenica 11 gennaio. Con lei, ci saranno Jasmine Paolini, Sara Errani, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.

Curiosità, le avversarie di domani hanno pareggiato tutte e tre le sfide disputate a domicilio, mentre in trasferta hanno collezionato due vittorie e una sola sconfitta, il netto 4-0 sui campi delle campionesse in carica dell'At Verona, prime nel girone. Il Ct Palermo potrà schierare solo una straniera tra la francese Yasmine Mansouri e la romena Alexandra Cadantu-Ignatik, mentre le cinque italiane a disposizione sono tutte espressione del vivaio: Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato, Federico Bilardo, Virginia Ferrara e Alessandra Fiorillo. Il match di ritorno sabato a Cagliari.



