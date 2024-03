Per le nuove strutture una spesa di 2,5 miliardi 

Quasi due miliardi. Per essere precisi, sono 1.979 i milioni di spesa stimata per la realizzazione dei nuovi ospedali della Sardegna ipotizzati dalla Giunta Solinas, che due giorni prima delle elezioni – il 23 febbraio - ha approvato gli studi di fattibilità e dato alle Asl l’indicazione di andare avanti con le procedure. La somma da capogiro, però, non è il totale definitivo.

Perché manca un piano economico-finanziario per il presidio pianificato nel Sulcis-Iglesiente, per Cagliari mancano le stime delle uscite per tutto ciò che gravita intorno a un qualunque edificio (viabilità di collegamento e sottoservizi, per esempio), a Sassari non sono conteggiate le spese a regime e per Alghero la somma messa nero su bianco sembra essere valutata più a occhio che calcolatrice alla mano. Se il metodo è considerato valido, una stima più corretta della spesa necessaria per la realizzazione dei nuovi ospedali si aggira intorno ai 2,5 miliardi di euro. Sull’argomento l’esecutivo guidato da Christian Solinas si è speso molto, tanto da far arrivare l’approvazione dei piani a legislatura ormai scaduta. Ma non ha messo a disposizione tutti i soldi da spendere. Nel provvedimento si legge che si possono «destinare alla copertura dei costi per la realizzazione delle opere le risorse attualmente disponibili derivanti dall'accordo Stato Regione in materia di finanza pubblica, attualmente quantificate in 798.958.800 euro». Poco meno di 800 milioni. A fronte di un preventivo per Cagliari stimato da Ares in 539 milioni, ai quali «vanno sommati i costi per l’acquisizione delle aree, gli oneri di urbanizzazione, viabilità e allacci a pubblici servizi, oneri di progettazione e sicurezza». A Sassari si vola a un miliardo e 39 milioni e per Alghero se ne ipotizzano 350. E manca ancora il Sulcis Iglesiente.

