Per le imprese sarde sostegno al credito 

Banco di Sardegna e Confartigianato Imprese Sardegna hanno firmato a Sassari un accordo per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana. Previsto, tra l’altro, un plafond fino a 20 milioni di euro per le domande di affidamento presentate dalle imprese associate. Focus sugli interventi volti a favorire la transizione ecologica e contrastare il "climate change", cui si aggiungono interventi a supporto delle esigenze di liquidità, prodotti di tipo transazionale e i finanziamenti a valere sugli strumenti agevolati quali “Microcredito Imprenditoriale” e “Resto al Sud”. È stata inoltre prevista la realizzazione di una carta prepagata “brandizzata” per l'associazione, che le imprese potranno richiedere gratuitamente. «L’accordo conferma la vicinanza della nostra Banca al territorio e la volontà di accompagnare le Imprese operanti in Sardegna», ha evidenziato il direttore generale del Banco di Sardegna Giueppe Cuccurese. «Il credito è un fattore decisivo per le opportunità legate alla crescita, all'innovazione, alla transizione digitale e al green senza dimenticare la liquidità», ha aggiunto Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. «Un sostegno per competitività e crescita», evidenzia Marco Rau, delegato regionale di Confartigianato per il credito.

