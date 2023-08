Cagliari si prepara per lo show delle Frecce Tricolori. Oggi per le prove e domani per l’esibizione, dalle 14 alle 21, traffico vietato dalla rotatoria di San Bartolomeo a quella della bussola. Attiva una navetta gratuita dal parcheggio del Sant’Elia. Durante lo show vietata la balneazione in un tratto di spiaggia.

a pagina 16