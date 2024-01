Per le Elementari 400 mila euro 

Via libera al progetto esecutivo da quattrocentomila euro per rendere perfettamente efficienti le Elementari di viale Rinascita. Diversi gli interventi: tra i principali il rifacimento delle facciate, dei canali di gronda e del tetto con impianto fotovoltaico da sei chilowatt. E ancora il rinforzo dei solai, la manutenzione dell’impianto di riscaldamento e la sistemazione del cortile e della recinzione esterna. «L'intervento - ha messo in evidenza Federico Lai, assessore ai Lavori Pubblici - ha l'obiettivo primario di ripristinare adeguate condizioni di salubrità, igiene e sicurezza del fabbricato, oltre a implementare l'efficienza energetica». Quando inizieranno i lavori gli alunni saranno trasferiti nella scuola di piazza Sant’Antonio. Il Comune, solo per le scuole e i servizi scolastici, è riuscito ad ottenere dal Pnrr 2,5 milioni di euro. Il sindaco Salvatore Piu ha più volte ribadito «l’impegno di questa amministrazione per il mondo della scuola, stiamo davvero puntando tantissimo sull’istruzione».

