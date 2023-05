Per le donne in terapia oncologica  una giornata all’insegna del make-up 

La rinascita passa anche attraverso un rossetto e un mascara. Ne è convinta l’associazione “Le belle donne”, che assieme ad un gruppo di estetiste specializzate nel make-up provenienti da tutta la Sardegna, organizza un corso di trucco gratuito rivolto alle donne in terapia oncologica ed ormonale. L’iniziativa “Un tocco di colore dopo la tempesta” si svolgerà domenica 28 nella sala congressi dell’hotel Mariano IV, dalle 10 alle 14.

«Durante la malattia sono moltissime le donne che si trovano ad affrontare la comparsa di inestetismi quali pallore, occhiaie, perdita di ciglia e sopracciglia, eruzioni cutanee, secchezza che spesso richiedono del tempo per attenuarsi e scomparire - spiega Maria Cadeddu, presidente dell’associazione - In questo periodo della vita di una persona, il trucco diventa un prezioso alleato che aiuta ad affrontare e gestire il disagio». Sarà l’occasione per approfondire alcuni aspetti medici con il dermatologo Roberto Pisanu e l'oncologo Tito Sedda. Per adesioni 351-9747170.( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA