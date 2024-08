Per le cure termali domande entro il 27 

Entro il 27 agosto la richiesta di partecipazione alle cure termali a Sardara. L'assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con quello alla Cultura del Comune di Monserrato, grazie alla collaborazione con le Antiche terme patrocina l'iniziativa con trasporto diretto da Monserrato a Sardara. Il servizio è per chi ha comprovata necessità di cure termali (fangobalneoterapia, cure inalatorie). Le terapie sono convenzionate e si svolgeranno le mattine dal 9 al 21 settembre. Per informazioni: 3939265467. Il modulo di richiesta per partecipare è sul sito del Comune.

