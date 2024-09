Per le bici a noleggio  è tutto da rifare «Ora una nuova gara» 

Non è stato il primo sistema di sharing a comparire in città (era il car sharing, appunto), ma il bike sharing è stato il primo a scomparire. Di quella che doveva essere una delle grandi promesse della mobilità sostenibile restano oggi solo una quarantina di postazioni abbandonate. Con l’esclusione dell’unica società che aveva partecipato nel maggio del 2023 alla gara per la gestione del servizio, l’amministrazione dovrà ripartire da zero: «Dobbiamo riscrivere il bando, pubblicare una nuova gara e aggiudicarla», spiega l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis.

Pr un periodo il servizio ha registrato dei risultati discreti: centinaia di utenti iscritti, le bici (70 dovevano essere a pedalata assistita) in giro per le strade della città e l’integrazione con l’offerta dei trasporti pubblici e quella del car sharing (Ca.bu.bi.). Poi la fine del servizio nel 2023, dopo la scadenza della concessione. Il Comune è corso ai ripari: nuovo bando ma alla gara ha partecipato solo una società (poi esclusa, appunto, per mancanza dei requisiti necessari). Segnale, forse, che il servizio non è poi così appetibile. «Al bike sharing non abbiamo rinunciato», sottolinea l’assessore Marcialis, «stiamo ragionando su come rendere più appetibile il servizio, sia per chi intende gestirlo e sia per gli utenti». ( ma. mad. )

