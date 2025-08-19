Per Lazza orario e decibel limitati 

A Carbonia arriva il rapper Lazza ma è allarme: decibel e orari di venerdì saranno gli stessi che hanno fatto inferocire mezza città alcuni giorni fa in occasione dell'esibizione di Gemitaiz? Sulla carta no: il Comune ha già anticipato che stavolta verranno “adottati tutti gli accorgimenti del caso”. Ma in città c’è chi teme un’altra notte in bianco.

La questione è riesplosa due giorni fa quando è diventato ufficiale ciò che già si vociferava da settimane: nell’ambito della riuscitissima rassegna Mine Summer Festival (decollata il 7 giugno con Emis Killa) e distribuita fra la Grande miniera (dove avvengono i concerti più importanti) e piazza Marmilla in centro, sarebbe arrivato un artista di livello. È Lazza. Chi storce il naso però non lo fa per la rassegna (dieci date che hanno fornito un contributo non indifferente all’estate carboniense) né per l’artista ma per l’entità dei decibel e per l’orario di chiusura del più recente concerto in miniera, quello di Gemitaiz.

«Volumi atroci fino alle 4»

«Volume a livello spaventoso, udibile a diversi chilometri e musica a palla sino alle 4 del mattino», ricorda Roberto Zucca, residente in via Lubiana: «Eppure qualche giorno fa un gruppo di ragazzi ha proposto un appuntamento musicale a poca distanza dalla sede del concerto, con numerosissimi giovani, e regole e orari sono state rispettate».

Sulla questione è intervenuto anche Enrico Spiga, che all’indomani del concerto di Gemitaiz aveva sollevato il caso »delle famiglie, spesso con anziani malati, che abitano a brevissima distanza dalla Grande miniera e che sino a oltre le 4 non sono riuscite a chiudere occhio: qui non è più questione di doverosa tolleranza».

L’ex miniera è in periferia ma non è nel deserto: a fianco c’è il grande rione di is Meis, adiacente ecco la località Is Gallus sulla Statale 126 e in linea d’aria, a meno di 500 metri, via Roma. In quest’ultima abita Matteo Pittau, che si mostra incredulo: «Non capiamo come sia stato possibile che la volta scorsa la situazione sia sfuggita di mano», sottolinea.

Contromisure adeguate

Il Comune ha fatto ammenda e garantisce contromisure adeguate. Come da cartellone, il concerto di Lazza inizierà alle 22. «Verranno presi tutti gli accorgimenti», conferma l’assessora agli Spettacoli Giorgia Meli.

Sui social è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu: «Bisognerà lavorare sui volumi e sull’orario di chiusura nel rispetto di tutti, dopodiché possiamo dire che nonostante i problemi Carbonia e i suoi cittadini stanno provando ogni giorno a emergere dalla crisi e dalle problematiche».

