Per l’auto elettrica il futuro è adesso 

«Un giorno si costruiranno carri in grado di muoversi e di conservare il loro movimento senza essere spinti o tirati da alcun animale»: il filosofo inglese Roger Bacon, nel XIII secolo, prefigurava scenari che molto tempo dopo si sono realizzati. Bacon osservava il futuro e intuiva che qualcosa di straordinario nel campo del movimento e del trasporto sarebbe successo. E chissà se l’alchimista britannico, che più volte Umberto Eco richiama nel romanzo “Il nome della rosa”, sarebbe sorpreso dai vorticosi mutamenti che continuano a caratterizzare l’industria dell’automobile.

L’Audi percorre a passi veloci le nuove frontiere. Le creature della casa tedesca arrivano sul mercato delle auto elettriche con sofisticati dispositivi. In vetrina ci sono l’Audi Q4 e-tron e l’Audi Q8 e-tron che consentono di rifornirsi di energia senza dover utilizzare alcun metodo di pagamento o sblocco. Un passo avanti.

Le colonnine

«Le vetture», spiega Francesco Catte, manager della concessionaria Audi di Cagliari (Catte Auto), legato a una famiglia da molti anni impegnata nel settore dell’automotive, «dialogano con la colonnina e ottengono automaticamente l’autorizzazione per avviare il processo di ricarica con autenticazione crittografata appena si inserisce il cavo. Al termine dell’operazione è possibile effettuare il pagamento attraverso un sistema che viene attivato in concessionaria al momento della consegna dell’auto tramite l’opzione Pnc sull’app myAudi e il dispositivo MMI dello stesso veicolo». Catte chiarisce che «il servizio è ora disponibile non solo per i modelli di nuova immatricolazione ma anche per quelli già circolanti».

La realtà sarda

Il manager della concessionaria Audi di Cagliari ammette che «per rafforzare le richieste di auto elettriche bisogna lavorare molto. In Sardegna la diffusione dell’elettrico nel 2023 è stata caratterizzata da una domanda costante, ma senza particolare effervescenza: sicuramente i costi dei veicoli elettrici e i timori di una non capillare presenza di punti di ricarica sufficienti per soddisfare le necessità degli automobilisti, specie in alcune zone dell’isola, rappresentano un freno alla domanda. Occorre lavorare per far capire agli utenti», aggiunge Carta, «che le vetture elettriche offrono caratteristiche superiori in termini di comfort, piacere di guida e costi di gestione inferiori rispetto a quelle a combustione interna e evidenziare l’importante contributo per la riduzione delle emissioni».

