Per l’atletico uri la beffa arriva nella ripresa 

Atletico Uri 1

Boreale 1

Atletico Uri (3-4-3) : Tirelli; Jah, Fadda, Fusco; Ravot, Valentini (1’ st Piga), Attili, Pisano; Ansini (26’ st Demarcus), Fangwa (22’ st Ankovic), Cannas (14’ st Melis). In panchina Fusco, Pionca, Barracca, Scanu, Caria. Allenatore Paba.

Boreale (3-5-2) : Corriere; Pasquire (26’ st Sablone), Casavecchia, Zeetti; Leonardi (1’ st Buccioni), Canestrelli (1’ st Damiani), Spila, Thiam Pape, Sammartino; Piciolo (14’ st Muratore), Cardillo (40’ st Maggese). In panchina Mansueti, Ricci, Doukoure, Sebastianelli. Allenatore Granieri.

Arbitro : Ciaravolo di Torre del Greco.

Reti : 15’ Fangwa, 23’ st Cardillo.

Note : a mmoniti Piga e Melis per l’Atletico, Sammartino e Zeetti per la Boreale.



Uri. Pareggio casalingo dell’Atletico Uri, 1-1 con il Boreale. Padroni di casa in vantaggio dopo un quarto d’ora con Fangwa, che trova il tap in vincente sulla respinta di Corriere su conclusione dal limite di Ansini. Il pareggio arriva al 68’ con Cardillo, che insacca un traversone dalla sinistra di Muratore che Jah non riesce a respingere.



