per l’atletico masainas tre punti al fotofinish 

Atletico Masainas 2

Uta 2020 1

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, P. Uccheddu, Todde, Melis, Milia, Biccheddu (1’ st F. Mura), Carrus, Daniele Cosa (15’ st Pessiu), Momo Cosa (42’ st Ballocco), Kouadio. In panchina Saiu, N. Uccheddu, Manuel Mura, Lindiri, Maricca, Frau. Allenatore Comparetti.

Uta 2020 (4-3-3) : Piroddi, Mameli, Piras, Dessena (30’ st Fanni), Amorati (30’ st Aresu), Picciau, Cossu, Usai, Aretino, Vacca, Licciardo. In panchina Sartorio, Suella, Pusceddu, Pibia, Ricciardi, Figus, Atzeni. Allenatore Saba.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 25’ pt Amorati, 31’ st Koaudio, 39’ st M. Cosa.

Note : ammoniti F. Mura, Dessena, Mameli.

Masainas. Serve la rimonta delle grande occasioni all’Atletico Masainas per aver ragione di un ottimo Uta che passa in vantaggio meritatamente con Amorati e crea altre occasioni. Poi la ripresa ha del miracoloso perché l’Atletico mette maggiore temperamento, gioca palla a terra e propone un calcio veloce: così Koaudio trova in mischia il gol del pareggio e sul finire di gara Momo Cosa indovina una rete straordinaria che punisce gli ospiti.

