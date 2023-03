«Per l’Ascoli è un banco di prova» 

«Vogliamo fare bene, vogliamo andarci a prendere i punti persi col Bari. E per farlo servirà una grande partita col Cagliari». L’allenatore dell’Ascoli Roberto Breda è pronto alla sfida con i rossoblù, forte dell’ottima prestazione fornita domenica nonostante il ko. «L’atteggiamento che dobbiamo avere», prosegue, «deve essere quello di chi impara dagli errori». Poi ancora sull’avversario: «Il Cagliari in casa è una squadra molto temibile che con Ranieri non ha mai perso, una sfida che richiede una grandissima prestazione». Tuttavia, Breda ha gli ingredienti per la ricetta anti-Cagliari. «Intensità, spirito di gruppo e voglia di andare oltre le difficoltà devono essere una costante. Abbiamo le nostre certezze», assicura il tecnico dei marchigiani. «Siamo consapevoli che questo mette in difficoltà gli avversari». Poi il monito alla sua squadra, a proposito dei tanti cartellini rossi, nota dolente della stagione bianconera: «Non dobbiamo farlo capitare più. Già ci sono le difficoltà della partita, se poi facciamo regali e giochiamo con uno in meno, diventa tutto più complicato. Tutti devono essere capaci di leggere i momenti e capire quando bisogna spingere o rallentare. La gara di Cagliari è un grandissimo banco di prova».

