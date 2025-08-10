VaiOnline
Promozione.
11 agosto 2025 alle 00:23

Per l’arzachena una rosa casalinga 

Arzachena. La nuova Arzachena è giovane e “locale”, con poche conferme (il capitano Bonacquisti e Goy, Fernandez, Malu, Olgiatti e Bonivardi), molti argentini e uno spagnolo (Fernandez).

A venti giorni dal primo impegno ufficiale in Coppa Italia il club gallurese svela il volto della squadra che affronterà il campionato di Promozione (Girone B), al via il 14 settembre sotto la guida tecnica di Mauro Ottaviani. «Complimenti al direttore Antonello Zucchi, che ha allestito una rosa con over di livello per la categoria e 15 giocatori di Arzachena, di cui 12 under», interviene il presidente Pasquale Cossu: «Puntiamo a un campionato tranquillo. Mi auguro di chiudere nella parte sinistra della classifica e che possano giocare tanti ragazzi, perché il progetto Arzachena ruota intorno al settore giovanile magistralmente diretto da Federico Cossu». Presentazione ufficiale il 18 settembre. (i. g.)

