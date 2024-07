Per Lapadula vacanze di lavoro: vuole guadagnarsi la conferma 

Vacanze al mare del Forte, ma non solo. Perché Gianluca Lapadula si è messo in testa un'idea meravigliosa, convincere il Cagliari e Davide Nicola e guadagnarsi una nuova stagione in rossoblù e, soprattutto, in quella Serie A dove vuole dimostrare di poter essere protagonista. Anche a 34 anni suonati. Ecco perché sta lavorando fin dal suo ritorno dalla sfortunata esperienza in Copa America, con l'obiettivo di farsi trovare tirato a lucido quando raggiungerà i compagni in Val d'Aosta.

Estate calda

Un primo anno da protagonista assoluto, un secondo da comprimario. Un classico per Lapadula, che in carriera mai ha vissuto due stagioni di fila sullo stesso livello e ancora mai ha collezionato tre annate di fila con la stessa squadra. E anche col Cagliari ha confermato la prima tradizione: capocannoniere principe della Serie B con la bellezza di 25 reti, tra campionato e playoff, appena 3 centri nella stagione in Serie A, pesantissime, certo, ma anche decisamente sotto le aspettative. Lapadula sperava in un riscatto col suo Perù in Copa America, ma negli States ha raccolto solo delusioni: nessuna rete, un solo pareggio e due sconfitte e la panchina iniziale nella sfida decisiva contro l'Argentina. Nel frattempo, a Cagliari iniziava il tam tam sul suo futuro. Perché Lapadula ha ancora un anno di contratto, ma a cifre elevate (circa un milione). E la società rossoblù non si metterebbe certo di traverso se dovessero arrivare proposte dalla cadetteria per anticipare la fine della storia.

Questione di orgoglio

Lui, il “Bambino”, però molla. Anzi. E così, rientrato dall'avventura in Copa America, è sbarcato a Cagliari, presentandosi subito ad Asseminello per lavorare da solo in palestra. Poi, con ancora due settimane di vacanze supplementari, mentre i compagni iniziavano il ritiro al Crai Sport Center, Lapadula si è trasferito con la famiglia al Forte Village, alternando mare e sole a un lavoro specifico per mantenere la condizione. Palestra, pallone e anche allenamenti con un istruttore di boxe, per tenere calda la muscolatura e migliorare l'agilità. Questo perché il bomber italo-peruviano vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per convincere il Cagliari e Nicola che Lapadula può ancora essere utile alla causa e che la scorsa stagione è stato un passaggio a vuoto condizionato da una serie ininterrotta di piccoli e grandi infortuni. Lapadula vuole tenersi stretto il Cagliari, perché in Sardegna ha trovato l'ambiente ideale per rendere al meglio (le 25 reti in B hanno rappresentato il suo secondo miglior bottino in carriera). E poi perché lasciare Cagliari potrebbe voler dire abbandonare ogni speranza di giocare ancora in quella Serie A dove il numero 9 rossoblù ha uno score di 148 presenze con sole 37 reti, andando solo una volta (con il Lecce) in doppia cifra. E invece Lapadula, col Cagliari, vuol lasciare il segno anche in A. Altrimenti prenderà in considerazione le tante richieste di chi in Serie B, con i suoi gol, vuol partire in pole per centrare la promozione: Palermo, Sampdoria, Pisa. Ma prima Lapagol vuole sfruttare la Val d'Aosta per tenersi il rossoblù addosso.

