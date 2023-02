Per Lapadula non è una gara  come le altre 

Un girone fa, proprio a Benevento, nello stadio che è stato il suo regno per due stagioni, contro la squadra con cui ha giocato più partite (62) in carriera, Gianluca Lapadula segnò la sua prima rete in campionato da giocatore del Cagliari. Oggi, con la maglia numero 9 sulle spalle, ritrova da ex i campani, con un unico obiettivo, segnare ancora, per rilanciare la sfida al campionato. E pazienza se, come un girone fa, dovrà di nuovo chiedere scusa ai suoi ex tifosi.

Amore e odio

Due stagioni, 62 presenze e 21 reti: un record in una carriera da giramondo, perché Lapadula solo un'altra volta, con la maglia del Genoa, è rimasto per due annate di fila nella stessa città. Ma se sotto la Lanterna i risultati furono altalenanti (38 presenze e 8 reti), a Benevento il “Bambino” italo-peruviano ha subito fatto centro nel cuore dei tifosi. Nel primo anno, in A, con Pippo Inzaghi in panchina, una partenza folgorante (3 reti nelle prime 6 giornate), poi un lungo digiuno e il risveglio nel finale, con altri 4 gol nelle 7 partite conclusive. In totale 8 reti, non abbastanza per evitare la retrocessione, in un testa a testa serrato proprio col Cagliari. Lapadula rimane per provare a riportare il Benevento in A. Un girone d'andata con i fuochi d'artificio, 10 reti nelle prime 17 giornate, abbastanza per conquistare la vetta nella classifica marcatori. Poi, a gennaio, la rottura col club, il desiderio di andar via e il pugno duro del presidente Vigorito, che lo tiene fuori rosa per un mese. Il rientro è complicato, tra infortuni e un nuovo scontro, stavolta col tecnico Caserta, che lo manda in tribuna praticamente per tutto il girone di ritorno, salvo rigettarlo nella mischia nell'ultima di campionato. E Lapadula, contro la Spal, va subito a segno.

Il re dei playoff

Il modo migliore per presentarsi ai playoff, il regno di Lapadula, che nelle 7 gare giocate nel supplemento di stagione, tra Pescara e Benevento, ha segnato 5 gol. Compresa la rete decisiva nella sfida con l'Ascoli al primo turno e quella della vittoria col Pisa. Niente da fare al ritorno contro i toscani, ma con la sensazione che il Benevento, con Lapadula in campo nel girone di ritorno, avrebbe potuto colmare quel distacco di appena 6 punti dalla promozione diretta.