Per Lapadula, Makoumbou, Luvumbo e Obert la partita continua in Nazionale 

Il campionato è finito e, dopo i festeggiamenti, i giocatori rossoblù possono partire in vacanza. Ma non tutti. Sono quattro, infatti, i giocatori del Cagliari che avranno ancora le fatiche con le rispettive nazionali. Assente alla cerimonia di premiazione, Luvumbo è partito per raggiungere il ritiro dell'Angola con cui sabato, a Douala, giocherà contro la Repubblica Centroafricana per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Qualificazioni anche per Makoumbou, che domenica guiderà il Congo contro il Mali a Brazzaville. Sfide amichevoli, invece, per Lapadula e Obert. Il bomber raggiungerà solo sabato il ritiro del Perù a Osaka, saltando così la gara di venerdì a Seul contro la Corea del Sud (a Seul), per poi giocare martedì 20 contro il Giappone. Il giovane difensore, infine, scenderà in campo con l'Under 21 slovacca contro i pari età di Ungheria (domani) e Austria (martedì). (al.m.)

