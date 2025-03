«Per Lanusei e Buddusò è quasi fatta» 

I campionati di Eccellenza e Promozione (entrambi i gironi) «non sono chiusi», però manca poco al traguardo e il vantaggio accumulato dalle attuali battistrada, rispettivamente Budoni, Lanusei e Buddusò, «è importante». Quindi i giochi sono «quasi fatti». La Torres in Serie C è in calo ma si deve guardare al bicchiere «mezzo pieno», perché comunque i rossoblù sono protagonisti di «una grande cavalcata» e hanno da giocare i playoff.

Opinione di Marco Cabeccia, difensore e capitano del Latte Dolce in Serie D, e di Gianluigi Illario, centrocampista e capitano dell’Iglesias in Eccellenza, entrambi ospiti ieri pomeriggio della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu su Radiolina. Due tornei diversi per due situazioni di classifica differenti, con la squadra sassarese impegnata nella lotta salvezza a causa di un filotto negativo (sei sconfitte di seguito) seguito a un avvio promettente e quella sulcitana che ormai ha poche possibilità di conquistare un posto negli spareggi promozione. «Dopo un buon girone di ritorno l’ultimo weekend non è stato dei migliori», ammette Illario, «ma ora cercheremo di conservare la quinta posizione, anche per orgoglio personale». La capolista Budoni viceversa, pur avendo un grande margine sulla seconda, deve stare attenta perché «Monastir e Tempio ci crederanno sino alla fine». Per Cabeccia la classifica rispecchia i pronostici di avvio del torneo, poi nel corso del campionato «episodi, rosa e cammino in coppa Italia fanno la differenza». E il Budoni «ha un vantaggio quasi decisivo». Anche in Promozione «la partita resta ancora aperta» ma chi comanda «ha un bel vantaggio».

In Serie D le sarde lottano, e mentre l’Olbia è uscita dai playout il Latte Dolce, che ha chiamato in panchina Fini al posto di Setti, si è ripreso. «Abbiamo usato questa settimana di pausa per lavorare», spiega Cabeccia, «il nostro periodo negativo è durato un po’ troppo. Sei sconfitte di fila sono un fardello. Alla fine il campo ti dà quel che meriti, ma alcune partite potevano andare diversamente. Non siamo stati bravi a invertire la rotta e hanno pagato allenatore e staff. Ma è colpa di tutti. Sono i giocatori a scendere in campo». Ora «siamo tutti lì, sarà un mini torneo a otto squadre. Siamo pronti, lo eravamo anche prima: l’obiettivo primario era salvarsi. Non abbiamo paura, sappiamo di dover lottare sino all’ultimo minuto. Abbiamo perso con chi ci sta sotto e ottenuto buoni risultati con chi ci sta sopra. Il torneo è aperto a ogni pronostico».

RIPRODUZIONE RISERVATA