per l’amsicora una vinta su due 

Una vittoria e una sconfitta per l’Amsicora nel primo concentramento disputato a Brà della serie A Élite femminile di hockey indoor. La squadra di Khilko e Carta si è rivista ai massimi livelli dopo oltre vent’anni di assenza. Nonostante allenamenti approssimativi per mancanza di spazi adeguati, l’Amsicora ha battuto 3-2 la Lorenzoni Brà con reti di Mucelli e doppietta di Khilko. Nella seconda partita è arrivata la sconfitta per 6-2 con Torino Universitaria, squadra che ha tesserato le migliori specialiste, tra cui l’ex Dalla Vittoria. Per l’Amsicora reti di Khilko e Vynohradova. In classifica le cagliaritane occupano la terza posizione dietro Torino e HP Milano.

