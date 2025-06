Per l’Amsicora è arrivato il giorno dell’incoronazione 

Ultimo atto della serie A Élite femminile di hockey su prato, la festa scudetto dell’Amsicora può finalmente iniziare. Il decimo titolo, il secondo consecutivo, è già in cassaforte con due settimane di anticipo, quando con la vittoria sull’HP Milano anche la matematica si è arresa all’evidenza. Oggi (Ponte Vittorio ore 15) ultima partita, con la Lazio che punta a chiudere al secondo posto. A seguire la premiazione ufficiale della squadra guidata in panchina da Roberto Carta e in campo da Maryna Khilko.

La Ferrini, in lotta per la salvezza, è invece con il fiato sospeso. La vittoria nel derby con l’Amsicora l’ha rimessa in corsa, una vittoria in trasferta con il Cus Torino favorirebbe l’aggancio del quinto posto. In ogni caso è da tenere a debita distanza la Capitolina, ultima in classifica, per beneficiare di un eventuale ripescaggio nell’ipotesi concreta di un allargamento a 8 squadre.

RIPRODUZIONE RISERVATA