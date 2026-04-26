per l’alghero un anno record 

Sarà Li Punti-Stintino il playout che deciderà l’ultima retrocessione dal girone B di Promozione. Il verdetto è arrivato nell’ultima giornata di campionato disputata sabato: ora il quadro è completo.

La sfida

Si salvano Macomerese e Bosa, entrambe vittoriose nell’ultima e decisiva uscita stagionale. La squadra di Massimo Altarozzi si è imposta sul campo del Coghinas, mentre il Bosa di Tore Carboni ha avuto la meglio sull’Ozierese. Li Punti e Stintino, pur vincendo rispettivamente a Luogosanto e sul campo del Campanedda, non sono riuscite a evitare lo spareggio: le due formazioni si giocheranno la salvezza in un match di andata e ritorno che si preannuncia equilibrato e combattuto. Avevano già abbandonato la categoria Atletico Bono, Ghilarza e Tuttavista.

Certezze

Gli altri verdetti erano già stati scritti nelle settimane precedenti. Straordinaria la stagione dell’Alghero, padrone assoluto del torneo, capace di non lasciare spazio alle avversarie nella corsa al titolo. Sabato gli uomini di Mauro Giorico hanno conquistato la trentesima vittoria stagionale espugnando il campo del Bonorva, seconda forza del torneo e prossima protagonista dei playoff, che ha chiuso a venti punti di distanza dalla vetta nonostante una stagione più che positiva.

I numeri

I numeri della capolista sono impressionanti e destinati a entrare nella storia della categoria. Novantaquattro punti, zero sconfitte, 108 reti realizzate e sole 25 subite, appena quattro pareggi all’attivo in tutta la stagione. Una marcia quasi perfetta, certificata da una media di 2,76 punti a partita che vale un nuovo record assoluto per la Promozione nell’era dei tre punti a vittoria. Abbattuto il precedente primato che apparteneva al Samassi della stagione 2011/12, capace all’epoca di totalizzare 79 punti in 30 gare con una media di 2,63 a partita.

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