Per l’Alghero successo e fuga a +5 

L’Alghero vince lo scontro col Domus Chia e vola sul +5 in testa alla classifica. La squadra di Rino Monti si è aggiudicata il big match di giornata tra la prima e la seconda della classe di Serie C1 guadagnando un vantaggio importante nella lotta promozione.

La partita

Botta e riposta nel primo tempo: Futsal Alghero avanti due volte con Jorge e Molina, mentre gli ospiti pareggiano prima con Granella e poi con Ganzo Ribas. Il secondo gol di Jorge manda le squadre negli spogliatoi sul 3-2 per i locali. Nella ripresa allunga ancora Jorge. Il Domus tiene vivo l’incontro con Ganzo Ribas, ma Molina e Marogna firmano lo strappo decisivo. Nel finale non basta la rete di Boi per riaprire il match. L'Alghero vince 6-4 e guadagna ulteriore vantaggio sul Domus Chia.

Zona playoff

Avanza al terzo posto il Città di Cagliari, capace di imporsi 7-2 a Mogoro con le doppiette di Infantino e Paderi e i gol di Piddiu, Tricarico e Versace. Nuovo successo per l’Ichnos Sassari, che si impone 4-1 in casa contro il Futsal Villasor grazie ai centri di Medon, Fois, Gabriele e Mattia Cuccuru. Due tiri liberi di Saddi regalano invece il 2-0 alla San Sebastiano Ussana sul campo del Villaspeciosa.

Salvezza

Successo per la Villacidrese (5-2) nell’anticipo contro la Dym Sport. Il Futsal 4 Mori si aggiudica l’altro scontro diretto contro l’Oristanese per 4-2, mentre il Parco Cross Città di Serrenti si allontana ulteriormente della zona calda con il 4-2 sullo ZB Iron Bridge.