per l’alghero marcia da record 

L’Alghero è un rullo compressore. A sette giornate dalla conclusione del girone B di Promozione la squadra giallorossa è ormai a un passo dall’Eccellenza.

La formazione guidata da Mauro Giorico sabato scorso battendo il Ghilarza grazie alla trentesima rete del bomber Diego Barboza ha centrato la 25esima vittoria stagionale.

I numeri della capolista sono impressionanti: nessuna sconfitta, 88 gol realizzati e soltanto 19 subiti. Una marcia quasi perfetta testimoniata da una media di 2,85 punti a partita che potrebbe addirittura consentire agli algheresi di stabilire un nuovo record in Promozione nell’era dei tre punti a vittoria.

Il primato attuale appartiene al Samassi della stagione 2011/12, capace di conquistare 79 punti in 30 partite con una media di 2,63. Avevano fatto registrare numeri importanti anche la Nuorese nel 2009/10 (76 punti, media 2,53) e il Monastir nel 2023/24 (86 punti in 34 gare, media 2,52). All’Alghero servono altri 13 punti per superare il record del Samassi.

Alle spalle della battistrada continua a correre il Bonorva, che con il successo contro l’Arzachena a Luogosanto mette ormai in cassaforte il piazzamento nei playoff. Resta a sette punti dalla squadra di Michele Pulina l’Ozierese, che sabato ha travolto il Li Punti con un risultato tennistico.

In quarta posizione il Coghinas, vittorioso sul Castelsardo, stacca l’Usinese, fermata a sorpresa sul campo della cenerentola Tuttavista, formazione che sta comunque onorando con impegno il finale di stagione.

Nelle retrovie sorridono Stintino e Atletico Bono. Lo Stintino, grazie al successo interno col San Giorgio Perfugas, ha scavalcato il Li Punti abbandonando il quintultimo posto e portandosi a una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Notevole anche la reazione dell’Atletico Bono guidato da Celestino Ciarolu, capace di imporsi sul campo di un Thiesi che attraversava un ottimo momento di forma. Si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque partite: i biancorossi sono a tre punti dalla zona playout.

RIPRODUZIONE RISERVATA