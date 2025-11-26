VaiOnline
27 novembre 2025 alle 00:14

Per l’Alghero la qualificazione è una formalità 

Coghinas 1

Alghero 4

Coghinas (4-4-2) : Carbonara, Serra (1’ st Fiorentino), Deriu, Esposito, Val Pablo, Ramirez, Mateucci, Seu (12’ st Doukar), Meli, De La Mata, Radovanovic. In panchina Perez, Billi, Viale, Bo, Cascioni. Allenatore Paolo Congiu.

Alghero (4-4-2) : Piga, Baraye, Fadda, Pinna, Cossu (14’ st Nieddu), Carboni (39’ st Daga), Oggiano (30’ st Virdis), Mula (21’ st Mereu), Pinna, Rocuzzo (44’ st Antonio Marras), Scognamillo. In panchina Milia, Scanu, Fabio Marras, Chessa. Allenatore Mauro Giorico.

Arbitro : Riccardo Mattu di Oristano.

Reti : pt 9’ Fadda, 20’ Mateucci; st 7’ e 15’ Scognamillo, 35’ Virdis.

Note : ammoniti Serra, Esposito, Carboni.

S. Maria Coghinas. Con un risultato eccessivamente pesante l’Alghero del tecnico Giorico passa meritatamente il turno e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia: a Santa Maria Coghinas finisce 4-1 per gli ospiti, che già avevano vinto 2-1 all’andata.

Dopo un primo tempo equilibrato e finito 1-1 (reti di Fadda e Mateucci), nella ripresa la blasonata squadra catalana riesce a scardinare il muro delle retroguardia locale. C’è da dire che nella seconda parte della gara il Coghinas ha dovuto scoprirsi maggiormente per ribaltare il risultato dell’andata e questo ha contribuito a determinare la pesante sconfitta. Padroni di casa pericolosi al 7’ con Mateucci che, a tu per tu con il portiere, si allunga troppo la palla e sciupa una ghiotta occasione. Al 9’ ospiti in vantaggio con un perfetto colpo di testa di Fadda ben servito da Rocuzzo. Il Coghinas si scuote e al 20’ con Mateucci trova il pari con un tiro dall’interno dell’area su assist di Radovanovic.

Nel secondo tempo al 7’ la squadra giallorossa va in vantaggio con Scognamillo di testa sempre su assist di Rocuzzo. Il Coghinas accusa il colpo e la squadra ospite segna un’altra rete al 15’, sempre con Scognamillo, con un tiro dall’interno dell’area. Anche coi cambi la partita non cambia, il Coghinas tira i remi in barca e l’Alghero può giocare con tranquillità. Al 35’ arriva così la quarta rete degli ospiti con Virdis da posizione defilata. L’assist è dell’onnipresente Rocuzzo.

