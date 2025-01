Per l’addio ai combustibili fossili il ministro punta anche sul nucleare 

L’idrogeno trasportato in Europa sarà green, se prodotto solo con energia elettrica, ma potrà essere anche blu, prodotto dal gas, «con la cattura però della Co2, che permette la decarbonizzazione pur utilizzando il gas», ha precisato ieri il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il governo lavora a un ulteriore passo verso la costruzione di un mix energetico in cui i combustibili fossili verranno gradualmente sostituiti dalle rinnovabili, con il fotovoltaico, l’eolico, il nuovo geotermico e, per dare continuità, «in futuro col nucleare» spiega il ministro. L’intesa firmata ieri «ribadisce l’impegno nella cooperazione, volto alla realizzazione di un’opera decisiva per il futuro energetico di entrambi i Continenti». Con l’Italia «pronta» a essere «centrale anche nel settore dell’idrogeno», afferma. Ma il progetto non contempla la Sardegna.

In Nord Africa l’Italia avrà anche un ruolo negli investimenti per il fotovoltaico e per la cattura del carbonio. In altri termini: potremo contribuire a costruire l’infrastruttura di trasporto, ma potremo anche costruire le centrali: «Già adesso abbiamo il prelievo del gas, investiamo lì con Eni, c’è già un coinvolgimento italiano. Il piano Mattei che prevede un’azione di collaborazione, di integrazione, di sviluppo per quei territori prevede investimenti da parte dell’Italia e prevede investimenti utili, non solo cooperazione», ha spiegato Pichetto.

