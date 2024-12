Per l’Accademia Calcio Sarrabese l’orgoglio di rappresentare il territorio 

Un’accademia vera e propria, come dice anche il nome. Una scuola e un’opportunità per i ragazzi del Sarrabus e del Gerrei, che divertendosi su un campo di calcio sognano di calcare i manti erbosi più prestigiosi. «La cosa importante per noi è far mantenere intatta ai nostri giovani calciatori la passione per il calcio», il primo pensiero del presidente Matteo Piscedda, che indica quali siano le aspirazioni per suoi atleti: «Dopo i tre ragazzi che in questi anni sono approdati al Cagliari, speriamo di mandarne altri. Ma sarà comunque bello vederli giocare in società di serie D, di Eccellenza o Promozione. Senza dimenticare che molti potranno rappresentare il nostro futuro in prima squadra».

La storia

L’Accademia Calcio Sarrabese è nata nell’estate del 2016 da un gruppo di tecnici che provenivano da un’altra società e che hanno voluto iniziare un progetto puntando sulla qualità. Tutto partì da Alessio Fontana, Andrea Cuccu, primo presidente della società, e l’attuale responsabile del settore giovanile Andrea Melis. L’idea era creare un’eccellenza nel Sarrabus e nel Gerrei: un inizio non facile, nel territorio infatti esistevano già altre realtà importanti e consolidate come il Muravera e il San Vito. Dopo Cuccu, nel ruolo di presidente gli è succeduto Marco Fernandez, che ha condotto la società negli ultimi quattro anni. Da questa estate c’è in carica Matteo Piscedda. «Continuiamo il percorso intrapreso dai nostri predecessori, dando un occhio alla gestione del gruppo squadra, ma restando con i piedi per terra». Dai primi calci ai Giovanissimi, il rosso e il blu nelle maglie, l’appoggio è arrivato da tante realtà del territorio: «Siamo stati ospitati a Villasimius, San Vito e anche Armungia, a testimoniare che siamo una squadra che abbraccia tutto il Sarrabus».

Tante le soddisfazioni ottenute nei raggruppamenti ogliastrini e in tanti altri tornei. «In questi anni è stato fatto un grande lavoro con i giovani, con loro vogliamo far crescere anche la prima squadra, magari tentando in futuro il salto nelle categorie superiori».

E poi la collaborazione con il Cagliari Calcio: «Dal secondo anno di vita abbiamo sposato il progetto dell’Academy rossoblù. Molto apprezzato dai nostri ragazzi il raduno finale alla Unipol Domus con tutte le altre società affiliate. E per noi dirigenti l’emozione di incontrare, nei periodici meetings con il Cagliari ex calciatori come Conti e Muzzi, giocatori per cui abbiamo tifato dalle tribune».

