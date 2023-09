Per l’A3 il Cus sceglie il PalaPirastu  

Il Cus Cagliari del volley cambia casa: dal PalaCus di Sa Duchessa al più capiente e “solenne” PalaPirastu. La compagine universitaria giocherà le gare interne della storica prima stagione nel campionato di serie A3 al palazzetto di via Rockefeller. Cagliari riabbraccia la serie A a quasi vent’anni di distanza dall’ultima stagione in A1 della Cagliari Pallavolo.

Il fattore campo

Nelle stagioni in B1, il Cus ha sfruttare molto bene il fattore campo con un PalaCus sempre tutto esaurito. Ora i rossoblu si stanno preparando per la nuova stagione ed è già partita la corsa al biglietto. In questi giorni sui canali social e sul sito del Cus è stata lanciata la campagna abbonamenti “Sei così b3llA”. I prezzi degli abbonamenti sono popolari: 50 euro in gradinata (che scende a 30 euro per gli under 18, gli over 65 e con ingresso gratuito per gli under 10) per vivere da protagonista le dodici gare interne dei rossoblu. Il biglietto per la singola gara avrà un costo variabile a partire da 10 euro.

La sfida

Per gli amanti della pallavolo, l’appuntamento da cerchietto rosso è fissato per martedì 26 dicembre per il derby tra Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, il nostro “Boxing day”, per dirla all’inglese. Natale con i tuoi, Santo Stefano al PalaPirastu.

