Per la World Cup molti dei migliori in gara a Is Arutas 

La prima a sbarcare nell’Isola, lunedì sera poco dopo le 23, è stata Lucinda Brand. L’olandese guida, al pari della connazionale Fem van Empel, la classifica della World Cup di ciclocross, che domenica a Cabras disputerà la tappa italiana: una vittoria e un secondo posto per ciascuna nelle prime due prove di Anversa e (domenica scorsa) Dublino. La 35enne di Dordrecht, però, ha la possibilità di allungare perché la rivale non sarà in gara sul percorso di Is Arutas.

La gara maschile

Le due start list (corrono soltanto le categorie élite) sono state diramate ieri dall’Uci e sono ricche di nomi importanti e italiani. Assenti i “big three” (né Van der Poel, né Van Aert, né Pidcock sono ancora entrati in scena), tra i 32 iscritti maschili ci sono però i vincitori della prime due prove. Intanto Eli Iserbyt, primo nella tappa inaugurale di Anversa e quarto a Dublino a 2” dal connazionale Michael Vanthourenhout (presente anche lui), a conferma di quanto sia stata tirata la gara. E, sul veloce tracciato oristanese, potrebbe accadere la stessa cosa. Al via anche Toon Aerts e Felipe Orts Lloret, sul podio irlandese, e l’altro belga Laurens Sweeck, secondo ad Anversa dietro Iserbyt, detentore della Coppa del Mondo.

Le stelle al femminile

Tra le 34 donne c’è qualche casella vuota in più. Oltre a Brand, le attenzioni saranno tutte per l’azzurra Sara Casasola, quarta ad Anversa che punta decisa al podio nella agra di casa. Tra le altre si possono citare le olandesi Annemarie Worst (due top tene nelle prime due prove) e Denise Betsema o la belga Laura Verdonshot e la francese Helene Caluzel. In tutto oltre all’Italia sono rappresentate nove nazioni, sette europee più Canada e Stati Uniti. Gli italiani sono in maggioranza con 13 uomini e 14 donne.

Preparativi

A Is Arutas si stanno rapidamente montando gli allestimenti del percorso di poco più di 3 km sul quale domenica si svolgeranno le due prove (alle 13.40 e alle 15.10). La prevendita online dei biglietti procede: superata quota settecento, si spera che l’Isola, oltre allo scenario, possa fornire anche una cornice di pubblico degna della Coppa del Mondo.

