Per la vittoria in Sardegna anche i complimenti del Pse 

Sulla scia dell'entusiasmo per la vittoria in Sardegna, Elly Schlein scalda i motori per il congresso del Partito socialista europeo. Il Pd ospita a Roma l'evento che sancirà l'elezione dello spitzenkandidat Nicolas Schmit e lancerà la campagna elettorale per le elezioni europee. L'avversario in battaglia è chiaro: la destra.

«Noi portiamo qui la famiglia del Pse - spiega la segretaria del Pd - altri hanno portato in Italia euroscettici, nemici dell'interesse italiano, amici di Putin, nazionalisti di estrema destra». Per lei, insomma, il Pse è «l'unico argine all'avanzata delle destre». E mentre nella capitale si attendono i vertici del socialismo europeo, tra cui i primi ministri Olaf Scholz, Pedro Sanchez e Antonio Costa, dallo stesso Pse arrivano parole al miele per la leader dem, che tuttavia non scioglie le riserve sulla sua candidatura. Il segretario generale Giacomo Filibeck fa i complimenti a nome di tutto il partito europeo a Schlein e ad Alessandra Todde per il risultato ottenuto in Sardegna: «Le elezioni sarde - dice - non sono mai state così importanti per il Pse».

Le note dolenti

Così, le elezioni europee si intrecciano a doppio filo con la partita delle regionali in Italia. Dove il centrosinistra stenta a risolvere il rebus delle alleanze in Basilicata e Piemonte. In particolare, il vento sardo rischia di diventare una bufera lucana. Qui il candidato civico Angelo Chiorazzo non sembra intenzionato a ritirare la sua candidatura, appoggiata dal Pd e osteggiata da una parte del M5S locale.

Da Roma, a sbattergli la porta in faccia, ci pensa il capogruppo pentastellato in Senato Stefano Patuanelli: «Non è la persona giusta». Ennesimo alt, che rischia di far arenare una trattativa tutta in salita. Fonti parlamentari, però, raccontano che gli sherpa di Schlein e del presidente M5S Giuseppe Conte non intendono arrendersi. Il punto di caduta sarebbe ancora quello di convincere l'ex ministro Roberto Speranza a scendere in campo. Ipotesi che, nonostante i ripetuti rifiuti del deputato dem, resta ancora auspicabile da una parte e dall'altra. L'esito, insomma, è ancora incerto.

