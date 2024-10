Per la visita ai defunti San Michele si fa bello «Ora è più decoroso» 

Il cimitero di San Michele regge alla prova extra-ordinaria delle visite di questi giorni. Il totem informativo elettronico è di nuovo funzionante. Le aiuole sono state ripulite e abbellite con fiori freschi e colorati. Le perdite d’acqua nei bagni sistemate (anche se non tutti i servizi igienici sono aperti e disponibili) e, soprattutto, il grande muro di pietra all’ingresso è stato messo in sicurezza dopo che erano caduti calcinacci. Con piccoli interventi, il Comune prova a offrire a San Michele un aspetto dignitoso per questi giorni di festa. «Abbiamo fatto un sopralluogo con la commissione per verificare lo stato degli interventi decisi dall’amministrazione per rendere, subito, il cimitero più accogliente e decoroso e capire quelli futuri», il nuovo forno crematorio ma anche il restauro della cappella chiusa da anni, per esempio, spiega Carlo Usai, presidente della commissione innovazione che ha delega sui servizi cimiteriali. «I cimiteri sono un asset strategico», aggiunge. Concetto ribadito da Giuseppe Farris, CiviCa 2024 e membro della commissione Innovazione: «Per ogni metro quadrato di San Michele è previsto un investimento di 87 centesimi.Servono investimenti veri per rilanciare il cimitero che rappresenta la cartina di tornasole dello stato di civiltà di una società». ( ma. mad. )

