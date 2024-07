Per la Villacidrese quattro acquisti 

Decolla il mercato dei dilettanti. In Eccellenza il neo promosso Monastir blinda l’attaccante Mauro Ragatzu grande protagonista, a suon di reti (40), nella scorsa stagione in Promozione. Sarà confermata gran parte della rosa. Piace Sergio Nurchi della Cos. In partenza per ora solo Matteo Saias e Gianmarco Paulis, che andranno alla Villacidrese.

Il Ghilarza, affidato al tecnico Lello Floris, ha confermato i portieri Andrea Matzuzi e Federico Miscali, i difensori Fabio Chergia, Luca Melis e Andrea Chessa, il centrocampista Matteo Cossu e l’attaccante Daniele Orro. Si trasferiranno all’Ossese, col nuovo tecnico Giacomo Demartis, Filippo Mascia, Matteo Vinci e Samuele Pinna. Alessio Glino (2005) è vicino all’Ilvamaddalena. La Nuorese sta trattando l’attaccante Andrea Satta della Cos e il difensore Andrea Laconi, ex Guspini e Castiadas. Potrebbe rientrare il difensore Gianluca Dessolis. Il Budoni appena retrocesso prepara la corazzata per provare a far ritorno in D: in arrivo dall’Ilva il centrocampista Nicola Serra, classe 1999, e pare certo il ritorno del terzino sinistro Nicola Raimo (1994), la scorsa stagione al San Teodoro Porto Rotondo.

In Promozione la Villacidrese, oltre a Saias e Paulis, dovrebbe assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Carlos Mboup e del portiere Fabio Toro, entrambi nella scorsa stagione a Castiadas. Il Terralba corteggia Simone Calaresu e Alberto Atzori (Tharros) e Mattia Caddeo (Ghilarza). Il Tortolì conferma il bomber Marco Boi. Vestiranno ancora rossoblù anche Christian Ferreli, Lorenzo Cocco, Simone Orrù, Federico Serra. Non restano Leonardo Falconetti, Davide Dessolis, Gabriele Agus, Federico Caredda, Ivano Lotto, Nicola Farc e Luca Deiana. La squadra è affidata a Salvatore Mereu.

