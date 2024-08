Per la Villacidrese colpo promozione: ingaggiato Ragatzu 

Gran colpo di mercato della Villacidrese (Promozione) che ingaggia l’attaccante Mauro Ragatzu, la scorsa stagione protagonista col Monastir con cui ha vinto campionato di Promozione e Coppa Italia firmando quaranta reti. La società di Matteo Marrocu ha battuto la numerosa concorrenza: dopo la separazione inaspettata col Monastir all’attaccante non sono mancate le richieste da società di Eccellenza e Promozione. Classe 1982, il bomber è cresciuto nelle giovanili del Cagliari e ha poi indossato le maglie di Varese, Frosinone, L’Aquila, Andria, Pisa, Poggibonsi, Melfi, Vigor Lamezia, Morro d’Oro, Rimini, Santegidiese, San Nicolò, Fermana, Termini, Jesina, Pineto, Agnonese, Monticelli, San Teodoro, Castiadas, Nuorese, Sant’Elena e, infine, Monastir. Si aggiunge agli acquisti del portiere Fabio Toro e dell’attaccante Carlos Mboup, prelevati dal Castiadas, dell’attaccante Manuel Piras, ex Terralba, dell’esterno sinistro Matteo Saias, ex Monastir e Guspini, del difensore centrale Pierluigi Porcu, anche lui proveniente dal Monastir, e del centrocampista Gianmarco Paulis, ugualmente ex Monastir.

Sempre in Promozione il Castiadas del patron Mauro Vargiolu ha tesserato i fratelli Jeronimo e Nicolas Rodolfi, il forte centrocampista Lucas Szafran, Nicola Vacca, Noah Bonfigli e Manuel Vargiolu. Alla corte di mister Guido Fenza è arrivato anche l’argentino Alejo Grinbaum. In arrivo anche un forte difensore. La società punta a disputare un campionato da protagonista.

In Eccellenza si rinforza il San Teodoro, che ha ingaggiato il difensore uruguaiano Jorge Nicolas Pandiani (classe 1994), ex Siniscola, il centrocampista Francesco Mannoni, ex Arzachena, Nuorese e Ragusa, l’attaccante spagnolo Manuel Ruiz Sanchez (1997), ex Calangianus e Levico Terme, e l’esterno d’attacco Alessandro Mauro (2005), ex giovanili del Cagliari e Villasimius. Il Barisardo OC ha preso l’attaccante Emanuele Tosi (2003), cresciuto nelle giovanili di Bologna, Spal ed Entella e con esperienze con Praese 1945, Genova Calcio e Voltrese Vultur.