Per la Verde Isola cinque nuovi arrivi 

Carloforte. Nonostante sul capo della Verde Isola pendano due sentenze sportive, il club tabarchino comunque ha deciso di affrontare la prossima stagione.

E difatti è già decollata la campagna acquisti. Giuseppe Buzzo, 52enne imprenditore nel campo della ristorazione, presidente del club carlofortino che al termine della stagione è retrocesso dalla Promozione alla Prima categoria, è deciso a non farsi sottomettere dagli esiti delle due decisioni attese nei prossimi giorni da parte del giudice sportivo: una legata al ricorso del club per quanto accaduto in una gara di campionato, l’altro per una sanzione ricevuta dopo il forfait della sua formazione Juniores dal campionato di categoria.

Episodi

«Sono vicende che hanno turbato il nostro campionato e in parte ne hanno condizionato i destini, però si è deciso di proseguire l’avventura e difatti sono già giunti cinque nuovi giocatori».

Il primo episodio controverso risale alla primavera quando, al termine di una gara con espulsioni e proteste, per farsi consegnare i referti dalla terna la Verde Isola aveva chiamato i carabinieri. Nel documento gli arbitri descrivono atteggiamenti aggressivi e minacciosi a fine gara ma il presidente li contesta.

Il secondo episodio, costato una sanzione di mille euro, «è legata al fatto che a tre giornate dal termine parte della nostra Juniores si è ritirata - racconta Buzzo - costringendoci a disputare le ultime gare con 13-14 giocatori e ad annullare la nostra partecipazione al torneo Juniores».

Collaborazioni

La Verde Isola attende le sentenze ma ha deciso di non farsi condizionare dai possibili verdetti e ha già pianificato la stagione anche stringendo proficue collaborazioni con altri club del Sulcis: «La Verde Isola - anticipa - giocherà con il nome Verde Isola Sud Ovest». La società ha disputato il torneo di Promozione con una rosa inizialmente molto buona ma poi falcidiata da infortuni e partenze. Problema cui si è sommato il fatto che solo in tarda primavera la squadra ha potuto disputare le gare casalinghe nel nuovo impianto di Carloforte con l’erba sintetica: per larga parte della stagione ha dovuto peregrinare fra Comuni vicini (ad esempio Carbonia e Sant’Antioco) e preparare gli allenamenti in campetti di fortuna: «Un anno sfortunato».

