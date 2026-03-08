per la torres un’occasione persa 

Carpi 1

Torres 1

Carpi (3-4-2-1) : Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (18’ st Puletto), Rosetti, Figoli (48’ st Lombardi), Rigo (1’ st Rigo); Pietra, Gaddini (14’ st Stanzani); Giani (1’ st Tcheuna). In panchina Scacchetti, Perta, Benvenuto, Pitti, Giva, Cecotti, Amayah, Mahrani. Allenatore Cassani.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi (11’ st Fabriani), Idda, Nunziatini; Liviero (11’ st Luciani), Giorico, Mastinu (32’ st Brentan), Zambataro; Sala, Di Stefano; Sorrentino (32’ st Masala). In panchina Marano, Zanandrea, Dumani, Lunghi, Diakite, Olayiwola, Bonin. Allenatore Greco.

Arbitro : Tropiano di Bari.

Reti : st 17’ Luciani (r), 29’ Zagnoni.

Note : ammoniti Pietra, Figoli, Rosetti, Lombardi.

Carpi. Bella per lunghi tratti, distratta in altri. La Torres raccoglie solo un punto a Carpi, sul campo di una squadra che nel 2026 ha vinto solo una volta e perso spesso. Resta un po’ d’amaro in bocca perché con un pizzico in più di precisione davanti e di attenzione in difesa si poteva ottenere la vittoria che avrebbe staccato la zona playout.

Primo tempo

L’avvio è autoritario. Per 40’ c’è solo la Torres. Al 14’ Di Stefano scambia con Sorrentino ma conclude malissimo. Al 19’ sugli sviluppi di una punizione di Mastinu palla a Liviero che di testa indirizza al vertice ma il portiere vola. Al 28’ punizione spiovente e testa di Liviero che sfiora la traversa. Al 32’ Giorico serve in profondità Sala che al volo mette in mezzo ma un difensore anticipa Sorrentino.

Al 37’ Liviero in area per Di Stefano il cui diagonale è troppo largo. Al 39’ Sorrentino viene murato dai difensori. Nel finale il Carpi diventa pericoloso: al 41’ un contropiede col tiro di Verza rimpallato da Zambataro diventa un pallonetto pericoloso; al 44’ Pietra sguscia a Baldi e calcia, palla sulla traversa. Poi Zaccagno devia il tiro di Giani.

Secondo tempo

La ripresa si apre con Sorrentino che ruba palla e serve Di Stefano il quale in area dalla destra angola bene, il portiere non trattiene ma sulla linea allontana Zagnoni. Al 56’ il tecnico Greco dà più peso all’attacco inserendo Luciani, con Sala che va sulla fascia destra al posto di Liviero.

Al 60’ Zambataro da sinistra in area per Di Stefano, arriva Rosetti alle spalle e lo atterra. L’arbitro dà il rigore. Batte Luciani che spiazza il portiere. Ancora Di Stefano al 67’ in area ma il suo tiro viene contrastato da un difensore. I padroni di casa reagiscono al 68’ con Figoli che dal limite esplode un siluro: fuori. Al 73’ su corner destro mischia in area, Zagnoni stoppa e gira con Fabriani che è in ritardo: è il pareggio. All’87’ Luciani chiede inutilmente il rigore per una trattenuta. Al 93’ punizione di Stanzani da sinistra verso il vertice opposto: Zaccagno respinge.

