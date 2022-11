Per la Torres un’occasione persa 

Ancona 1

Ancona (4-3-3) : Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; D’Eramo, Gatto (41’ st Pecci), Prezioso; Moretti, Mattioli (17’ st Spagnoli), Di Massimo (17’ st Lombardi). A disposizione Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Lombardi, Spagnoli, Berardi, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. Allenatore Colavitto.

Torres (5-3-2) : Salvato; Lombardo (32’ st Heinz), Dametto, Antonelli, R.Pinna (15’ st Ferrante). Girgi; Gianola, Masala, Suciu (32’ st Bonavolontà); Diakite, Scappini (35’ st Sorgente). A disposizione Carboni, Liviero, Pinna, Luppi, Tesio, Teyou, Campagna. Allenatore Greco

Arbitro : Cerbasi di Arezzo.

Reti : 30’ pt Scappini; 22’ st Spagnoli (r).

Note: a mmoniti R. Pinna, Colavitto, Girgi, Ferrante, Diakite, Prezioso, Greco, Mondonico, Gianola. Recupero: 2’ pt-5’ st.

Ancona. Poteva essere un’impresa e invece è ancora un’occasione sfumata per dimostrare di poter competere per i playoff. Un rigore ha regalato il pareggio a un’Ancona incartata. Finisce 1-1 con l’orgoglio per la prova robusta e di cuore della Torres dimezzata, ma c’è il rimpianto per l’errore di Ferrante che a metà ripresa ha spinto goffamente Lombardi che usciva dall’area e non era più pericoloso. Il tecnico Greco vista l’assenza di punte rapide (Ruocco e Sanat, oltre al solito Scotto), di esterni offensivi (Lisai e Liviero) e del centrocampista Lora, ha modificato il 4-4-2 abituale per giocare con cinque difensori chiedendo a Lombardo e Girgi di dare una mano ai tre di centrocampo

Cenni di cronaca

Avvio impetuoso dell’Ancona: al 9’ l’esterno D’Eramo va al tiro basso, Salvato si oppone. Al 12’ Prezioso va via centralmente, scivola e si rialza ma il tiro a giro va fuori. Al 20’ rinvio corto del portiere rossoblù, intercettano i padroni di casa e Di Massimo scaglia un tiro potente ma centrale. Alla mezzora scatto di Diakite a sinistra che va sul fondo in area e serve Scappini, arretrato, il cui tiro colpisce il palo destro e si infila nel sacco. Al 36’ mischia in area sassarese con Di Massimo che tira sui difensori.

Si riparte

Nella ripresa rossoblù pericolosi al 52’ su incornata di Girgi, con Scappini che in area fa sfilare la palla: la difesa si salva a fatica. Girandola di cambi. Al 65’ lancio per Lombardi che mentre sta per uscire dall’area viene spinto dal neo entrato Ferrante: è rigore. Spagnoli la piazza angolatissima a destra. Pareggio beffa.

