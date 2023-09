Per la Torres un’occasione d’oro 

Sassari. «Adesso le avversarie iniziano a conoscerci, sarà una gara complicata»: così il tecnico Alfonso Greco presenta la gara di stasera alle 18,30 contro il neopromosso Sestri Levante, costretto a giocare a Carrara per lavori nel proprio stadio. La Torres capolista solitaria a punteggio pieno del girone B della Serie C fornisce una motivazione in più alle avversarie per fermare i sorprendenti sassaresi.

La classifica dice che la formazione genovese ha solo 3 punti, ottenuti sul campo della Virtus Entella, ma il tecnico dei rossoblù guarda più alle prestazioni che ai numeri: «È una squadra che corre e gioca, ha vinto meritatamente contro l’Entella e non meritava di perdere contro il Pescara. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto».

L’avversaria

In effetti, a parte il 2-0 incassato a Pontedera, le altre sconfitte sono arrivate col minimo scarto. L’organico è molto giovane: se da una parte può difettare di esperienza, soprattutto in avanti, dall’altra ha la capacità di imporre ritmi notevoli al match e ha ampi margini di miglioramento.

Il confermato tecnico Barilari ama giocare con la difesa a quattro, mentre a centrocampo ha giocato sia a tre, sia a due quando ha utilizzato tre trequartisti dietro una punta. Gli elementi migliori sono il portiere Anacoura, il difensore-goleador Pane e il centrocampista Garibaldi, ex Genoa. Tra i giovani migliori ci sono Gala, Parlanti e Conti.

Rientra Diakite?

Rimasto in panchina nel big match contro la Carrarese, potrebbe ritornare titolare Diakite, con Fischnaller di nuovo in panchina pronto a entrare nel secondo tempo. Difficile pensare di escludere Scotto (4 gol) e Ruocco (2), in questo momento autentici trascinatori. In ogni caso la Torres sta abituandosi a giocare e vincere le partite utilizzando almeno 15 giocatori, come sottolinea l’allenatore Greco: «La differenza per una squadra che vuol fare un buon campionato come la nostra è proprio quella di avere cambi che valgono quanto i titolari e che quindi possano incidere anche entrando a gara iniziata. Quanto alla continuità e intensità, bisogna considerare che ci sono sempre le avversarie, non è che siamo diventati il Barcellona e possiamo dominare contro chiunque».

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Kujabi, Liviero (Pelematti); Ruocco; Scotto, Diakite.

RIPRODUZIONE RISERVATA