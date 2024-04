Per la Torres un girone di ritorno al rallentatore 

Sassari. La gara di Arezzo è stata come prestazione simile al campionato. Arrembante nel primo tempo, dove però «dovevamo chiudere la partita» ha osservato il tecnico Alfonso Greco; di gestione nel secondo, nel quale obiettivamente la Torres non ha brillato.

Un punto nelle ultime tre giornate, col pari di domenica e le sconfitte a Gubbio e in casa con la Fermana, ma il magro bottino è arrivato più per disattenzione e scarso sprint nella ripresa che non per effettivi meriti delle avversarie. È come se i rossoblù stessero tirando un po’ il fiato prima dei playoff. La determinazione e la cattiveria chieste dall’allenatore si sono viste sino al 45’, con la costruzione di almeno quattro palle gol a fronte di una sola rete. In altri tempi, quando la Torres era in testa o inseguiva da vicino la lepre Cesena, sarebbero arrivati almeno due gol.

Poco male, anche se è rimandato il traguardo di un secondo posto al quale manca un solo punto per la matematica. Forse sarà ottenuto domenica al “Vanni Sanna” proprio contro la capolista, promossa da un mese ma non ancora sazia. L’ultima giornata della stagione regolare si giocherà invece sul campo del Pineto, squadra che potrebbe essere già fuori dai playoff. Difficile che i rossoblù non ottengano almeno un punto nelle prossime due partite, mentre la Carrarese affronterà due squadre che mirano agli spareggi promozione, Lucchese e Pontedera, e non sarà semplice batterle entrambe.

Particolare significativo: la capolista ha fatto 46 punti all’andate e 46 al ritorno, ma deve ancora disputare due gare. Invece la Torres dopo i 44 punti dell’andata ne ha conquistati 29 al ritorno. Media da quinto posto, quindi sempre tanti anche se non è stato possibile tenere l’infernale ritmo dei primi quattro mesi. La Carrarese dal canto suo ha collezionato 34 punti all’andata e ne ha fatti 33 al ritorno, dimostrando buona continuità. Uno sguardo agli altri gironi: il Mantova è già promosso a 79 punti, mentre il Padova è a quota 73 come la Torres. Nel girone C la Juve Stabia è in serie B con 75 punti, mentre la seconda è l’Avellino con 66 punti.

