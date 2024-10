«Per la Torres sarà dura» 

Sassari. D’ottobre il vino nelle doghe, recita un proverbio toscano. E la Torres spera di mettere nelle botti il vino di una vendemmia abbondante e prestigiosa in un mese importante. Si parte questo pomeriggio contro l’ambizioso Arezzo (stadio “Vanni Sanna” ore 15), poi sabato la gara a Pontedera e domenica quella in casa contro la vice capolista (lo sarà ancora?) Ternana, quindi la trasferta di Legnago e infine il match interno col Perugia. Mister Alfonso Greco, com’è suo costume, pensa solo alle tappe singole: «Ci concentriamo su una gara per volta e contro l’Arezzo sarà dura perché è una squadra allestita un organico per stare in alto».Certo è che il mese di ottobre può sgranare una classifica finora abbastanza corta e soprattutto dire se la formazione sassarese sarà in grado di staccare qualche concorrente al podio. Già stasera, ad esempio, l’Ascoli ospita la capolista Pescara.

Amaranto rifondati

Come la Torres anche il club toscano, fondato nel 1923, ha rivissuto più di una rifondazione, l’ultima nel 2018. A differenza dei rossoblù però l’Arezzo è approdato in Serie B in diverse occasioni tra fine anni ‘40 e il 2004. Il sedicesimo e ultimo campionato cadetto gli aretini lo hanno disputato nel 2007. Per quanto riguarda i precedenti, sono diversi. Il primo risale addirittura al 1931/32 per la prima Divisione (girone E), che corrispondeva praticamente alla Serie C di ora. Una vittoria a testa per 1-0 rispettando il fattore campo. L’ultima doppia sfida, la stagione passata, è finita all’andata col successo della Torres al “Vanni Sanna” per 3-2 grazie alla rete di Mastinu all’82’, mentre il ritorno si è chiuso 1-1 con Zecca a pareggiare i conti nel secondo tempo.

Panchina robusta

Rispetto alle ultime uscite la squadra sassarese avrà almeno tre giocatori in più: i difensori Antonelli e Idda e il regista Giorico. Forse potrebbe comparire in panchina anche l’esterno destro Zecca, che comunque difficilmente verrà utilizzato. Resta ancora fermo il centrocampista Brentan.

Che la gara si giochi otto giorni dopo la precedente, e che la prossima sia in programma sabato (contro il Pontedera, che ieri ha esonerato l’allenatore Alessandro Agostini, ex giocatore del Cagliari, dopo il ko col Carpi), non costringe ad adottare il turnover. Quindi la formazione odierna potrebbe ricalcare quella del colpaccio di Gubbio con l’eventuale inserimento nella ripresa di Giorico e Antonelli così che riprendano confidenza coi ritmi della gara.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zambataro, Casini (Giorico), Mastinu, Guiebre; Scotto, Fischnaller; Nanni. Allenatore Greco.

