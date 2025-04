Per la Torres prove generali di playoff 

Sassari. Col terzo posto in cassaforte e qualche acciaccato, la Torres chiude oggi alle 15 la stagione regolare a Lucca. I padroni di casa, quintultimi, hanno la speranza di evitare i playout ma devono concludere il torneo a +9 dalla penultima (hanno 36 punti, sarebbero 42 senza la penalizzazione di 6). Ora sono a +8 dal Sestri Levante, quindi saranno salvi se batteranno la squadra sassarese e il Sestri non andrà oltre il pareggio col Carpi, che dopo la sconfitta del “Vanni Sanna” è tagliato fuori dai playoff; oppure se pareggeranno contro Scotto e compagni, il Sestri perderà e il Legnago Salus non batterà il già tranquillo Ascoli.

La Lucchese insomma è obbligata a fare risultato e questo renderà il test probante per la i rossoblù, che hanno ritrovato entusiasmo e slancio dopo i successi su Ascoli e Carpi. Non è ancora la miglior Torres dal punto di vista della condizione fisica e della qualità del gioco, però sta bene mentalmente e, come ribadito dal tecnico Alfonso Greco, «la convinzione e la testa faranno la differenza nei playoff».

Difesa

Dovrebbe stare ancora fuori il difensore centrale Antonelli, uscito dopo un quarto d’ora del match contro il Carpi per affaticamento muscolare. Prudenza vuole che gli venga concesso qualche giorno in più per recuperare perfettamente. Come sostituto al centro del terzetto della retroguardia il candidato ideale è Idda, che ha esperienza e visione di gioco. Dametto in quella posizione domenica non ha convinto: è stato battuto un paio di volte in accelerazione dall’attaccante avversario ma soprattutto non ha dato sicurezza e automatismi al reparto, come visto in occasione del gol del pareggio emiliano.

Attacco

Il centravanti Diakite ha scontato la squalifica ma è difficile che tolga il posto a un Nanni in gran forma (tre reti nelle ultime due partite) o giochi insieme al centravanti di San Marino, visto che il modulo con due punte centrali (uno era Zamparo) è stato un esperimento non riproposto.

Da capire se, oltre alla conferma di Scotto al fianco di Nanni, la Torres proporrà un trequartista alle spalle delle due punte, perché anche Mastinu ha bisogno di rifiatare, ma Carboni non è pronto probabilmente a giocare da subito dopo quasi due mesi di stop per problemi fisici. Si potrebbe giocare col tridente, riprovando Varela come ala.

L’avversaria

La Lucchese in casa dà il meglio: 26 punti con 30 reti realizzate contro i 16 punti in trasferta e appena 14 gol. Nel girone di ritorno dopo la sconfitta interna con la Spal (2-3) ha infilato sette risultati positivi con cinque vittorie contro Ascoli, Perugia, Campobasso,Ternana (4-1) e Vis Pesaro e due pareggi contro Carpi e Virtus Entella (2-2), dimostrando di essere efficace e solida anche contro le grandi del campionato. Del resto all’andata era uscita indenne dal “Vanni Sanna” dopo una prestazione alquanto opaca dei rossoblù.

Il bomber è Magnaghi, 12 gol su azione. Alle sue spalle con 6 reti una coppia formata dalla punta ventunenne Selvini e l’ex Saporiti, centrocampista-trequartista che, arrivato a Sassari a metà del 2022/23, se la cavò discretamente (3 reti) ma non venne confermato.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Idda, Mercadante; Zambataro, Masala, Brentan, Guiebre; Varela, Nanni, Scotto. Allenatore Greco.

