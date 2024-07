Per la Torres prime sette gare in notturna 

Sassari. Una Torres in notturna, almeno nelle prime sette giornate del campionato. La Lega Pro ha reso noti date e orari della prima parte del calendario. La squadra sassarese giocherà sempre alle 20,45. Aprirà il campionato lunedì 26 agosto al “Vanni Sanna” contro la Vis Pesaro. Seconda giornata a Pescara, di domenica, ma sempre in notturna e così pure in casa contro il Milan Futuro (8 settembre). Si gioca in anticipo invece col Campobasso sabato 14. Di sabato (il 21 settembre) anche la partita interna con il Pineto. Giornata inusuale la sesta d’andata: martedì 25 settembre sul terreno del Sestri Levante. Nella stessa settimana la Torres giocherà sabato 29 a Gubbio.

Tenuto conto che anche il debutto nella Coppa Italia maggiore avverrà sotto i riflettori, sabato al “Vanni Sanna” contro il Mantova alle 20,30, non resta che sperare sia una Torres bella di notte. Piuttosto sarà interessante a questo punto capire se verranno modificati anche gli orari di allenamento, di solito tra le 16,30-17 e le 18-18,30. Bisogna poi considerare che oltre al discorso dell’orario c’è anche quello della gara sotto i riflettori anziché alla luce del sole.

