Per la Torres le prove generali in vista dei playoff 

Sassari. Dopo il debutto di Rosi, potrebbe essere la giornata del rientro di Kujabi. Ad Arezzo (inizio alle 20,45) il tecnico Greco ha intenzione di continuare a provare i giocatori meno utilizzati sinora per capire su quali può contare nella delicata fase dei playoff per la promozione in Serie B, che inizierà per la Torres tre settimane dopo la fine della stagione regolare. La squadra sassarese in Toscana vuole vincere, a prescindere da una classifica che appare ormai definita, per risollevare la testa dopo le sconfitte di Gubbio e quella casalinga contro la Fermana. È il terzultimo turno, la terzultima prova generale di una fase che porterà i rossoblù per la prima volta nella storia a tentare l’assalto alla serie cadetta dopo un campionato vissuto tra primo e secondo posto, come mai era accaduto.

Assenze e rientri

Ancora indisponibile il trequartista Mastinu per il problema fisico rimediato durante il match di Gubbio. Sta meglio il difensore Fabriani ma non è ancora prontissimo, mentre sembra avere recuperato completamente Kujabi, centrocampista che aveva iniziato bene la stagione in mediana per poi smarrirsi quando è stato schierato da esterno sinistro (Liviero era infortunato) prima di rimediare un infortunio che lo ha tenuto fermo. Se non come titolare al fianco di Giorico, in una posizione già sperimentata a inizio stagione, potrebbe trovare posto nella ripresa. Resta da capire poi se il difensore Rosi verrà confermato come braccetto destro della difesa a tre e se Idda giocherà dal primo minuto lasciando a riposo uno tra Antonelli e Dametto, i più sfruttati nella retroguardia. Per quanto riguarda l’attacco Fischnaller, che attraversa un periodo di calo, potrebbe cedere la maglia da titolare a Diakité.

L’avversaria

L’Arezzo dovrebbe proporre la difesa a quattro, il che non gli ha impedito di incassare sempre gol nelle ultime tre giornate. Oltretutto si è infortunato a un ginocchio il giovane Gaddini, spesso titolare. Attenzione all’attaccante Gucci, che ha firmato 11 reti, ma anche a Guccione e Pattarello, che ne hanno realizzate 8 a testa.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Rosi, Idda (Antonelli), Dametto; Zecca, Giorico, Nunziatini (Kujabi), Zambataro; Ruocco; Scotto, Diakité (Fischnaller). Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA