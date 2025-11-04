Per la Torres ipotesi Serpini 

Sassari. Svanito il passaggio di Michele Fini dal latte Dolce alla Torres, la società rossoblù cerca di stringere i tempi per trovare l’accordo con Cristian Serpini, 52 anni, nelle ultime due stagioni al Carpi, prima portato in Serie C e poi salvato nella stagione passata.

Il nome

Il tecnico aveva ancora un altro anno di contratto ma ha preferito andare via. Poco fortunata l’esperienza col Ravenna; migliore quella con il Lentigione nel 2021/22 con 28 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte. In estate sembrava potesse approdare alla Casertana insieme a Gigi Scotto, finito invece al Treviso che comanda il girone C della serie D. L’ex capitano dei sassaresi è anche il migliore cannoniere della squadra con 6 reti messe a segno (due su rigore).

L’obiettivo principale sembra proprio Serpini. Uno dei pochi altri nomi spendibili è quello di Giorgio Gorgone, ex della Lucchese. Ieri intanto l’allenamento è stato diretto da Marco Sanna, allenatore della Primavera al quale è stata affidata la squadra «temporaneamente», come scritto nel comunicato con cui si annunciava l’esonero dell’ormai ex tecnico.

Il progetto scricchiola

Nell’ultima conferenza stampa da tecnico rossoblù Michele Pazienza aveva rivelato che la società nelle ultime due partite gli aveva lasciato mano libera per l’utilizzo dei giocatori, senza guardare la carta d’identità. In altre parole, di fronte al pericolo dato da una classifica deficitaria, la dirigenza ha messo in secondo piano il discorso sul minutaggio dei giovani sul quale aveva impostato la stagione per ricavare un buon gruzzolo (si può arrivare anche a ottenere 700mila euro).

Gli incassi

Ora se anche il nuovo allenatore non sarà vincolato dal minutaggio dei giovani l’incasso previsto diminuirà parecchio. Del resto una retrocessione sarebbe economicamente devastante per Abinsula, dato che non si ritira il premio per i giovani e i giocatori sono tutti svincolati. Insomma, l’idea estiva sembra naufragata o comunque in via di revisione.

Chi segna?

Al di là dell’imprevisto dell’operazione a un ginocchio per Giuseppe Mastinu, il campo sta mettendo in evidenza come l’errore più vistoso sia stato quello di smantellare quasi completamente il settore offensivo confermando soltanto dall’anno scorso Diakite, Mastinu e Zecca.

I numeri dicono molto: al di là dei gol di Fischnaller (14), che è voluto andare via, mancano anche i gol, gli assist e la pericolosità di Guiebre (5 gol), Varela, Nanni e Scotto (4 a testa). Il tecnico Pazienza ha le sue colpe, ma non tutte. Basti dire che Starita, Di Stefano, Bonin, e Lunghi non hanno ancora segnato.

I peggiori

L’attacco della Torres è il peggiore di tutta la Serie C con appena 5 gol segnati. L’ultimo è stato realizzato ben sette turni fa. In attesa del mercato di gennaio il nuovo allenatore dovrà cercare di sbloccare psicologicamente qualcuno degli attaccanti, altrimenti non ci sono possibilità di invertire il trend negativo.

