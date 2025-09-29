Per la Torres il tempo stringe 

La rivoluzione porta sempre conseguenze e si deve essere pronti a pagare pegno. La Torres ne era consapevole, dunque si suppone che il club fosse preparato ad affrontare un periodo di mare grosso. Magari non come quello che i rossoblù hanno dovuto attraversare in queste prime sette giornate di campionato, quasi un quinto di stagione: abbastanza per tirare le somme iniziali, seppure provvisorie.

I numeri non mentono: la squadra segna poco, vince anche meno ed è in una situazione di classifica poco piacevole. Dato che non aiuta i giocatori a scendere in campo con la necessaria serenità. L’allenatore Michele Pazienza va avanti nel lavoro, il club non pare intenzionato a cambiare; ma il posto in panchina, si sa, è legato ai risultati. E se i risultati non dovessero arrivare in breve tempo, tutto potrebbe cambiare.

Ribaltamento

Per capire quanto la prospettiva sia diversa rispetto alle ultime stagioni basta confrontare gli ultimi due percorsi della formazione sassarese. Un anno fa di questi tempi la Torres era terza in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie e tre pareggi con 11 reti segnate e 5 subite (il dato migliore dopo quello della Ternana).

Oggi la graduatoria è di fatto ribaltata, perché i rossoblù sono terzultimi a quota 5, hanno realizzato 5 gol (il peggior attacco dopo quello del Livorno, fermo a 3), ne hanno subiti 9 (più o meno in linea con le rivali, a parte il Ravenna che ne ha incassati 6 e l’Ascoli che ancora è a zero), hanno vinto una sola volta pareggiando due match e perdendone ben quattro. C’è poco da aggiungere.

Rivoluzione

Se non che la Torres del 2025-26 non è la Torres del 2024-25. È cambiata molto, a partire dalla guida tecnica. Finita l’era Greco, capace di portare la squadra per due volte ai playoff, la società ha deciso di sterzare e ripartire su basi diverse. Ha ringiovanito nettamente la rosa abbassandone l’età media, ha messo in panchina un allenatore scelto dopo una lunga e approfondita ricerca del profilo giusto, si è privata di leader nello spogliatoio consapevole che la loro assenza si sarebbe fatta sentire (tra gli altri Varela, Guiebre e il capitano Scotto, mentre Fischnaller, capocannoniere dell’ultimo campionato, ha deciso di sua iniziativa di andare via), ha messo in conto un periodo di difficoltà, tenuto conto anche del cambio di modulo e di interpreti (e della necessità per i calciatori di avere tempo per assimilare i nuovi concetti tattici), sicura però di poter raccogliere col tempo i frutti della semina.

Il conto

Ora questa rivoluzione presenta il primo conto: senza un cambio di marcia il rischio che la stagione diventi fallimentare (per non dire di peggio) diventerà elevata. Dunque il margine per riprendere quota si riduce. Tre anni fa Greco fu esonerato proprio in un periodo negativo, poi fu richiamato e portò la squadra alla salvezza. Traguardo che diede il la alle successive qualificazioni agli spareggi promozione. Quest’anno la storia in qualche modo si ripete: è da vedere che si riesca a replicare anche il finale. La proprietà ha già dimostrato di saper cosa fare. Sabato però a Sassari arriva la Sambenedettese ed è una partita che non si può più sbagliare: non resta che attendere.

