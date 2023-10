Per la Torres è vera gloria 

Sassari. «Un bel gruppo che ha fame»: così il jolly e goleador Alessandro Masala ha sintetizzato la forza della Torres. I sassaresi sono solitarii in vetta alla classifica dalla quarta giornata. Nessuno è riuscito a raggiungerli. Dieci partite sono poco più di un quarto del campionato, che ha 38 giornate. Fa bene il tecnico Alfonso Greco a ripetere il ritornello «un’avversaria per volta», perché evitare le tabelle ha consentito ai rossoblù di mantenere la concentrazione.

D’altro canto dieci match, anzi undici con la Coppa Italia, sono un numero sufficiente per dire che quella dei rossoblù è vera gloria: 9 vittorie e 2 pareggi non sono frutto del caso, né può bastare solo la fortuna. La realtà è che la squadra sassarese sta giocando bene e con la “fame” di chi vuole provare a raggiungere traguardi importanti. Non solo: continua a giocare bene anche quando mancano elementi fondamentali. Contro il Pescara il tecnico Greco ha dovuto rinunciare ai tre infortunati Idda, Giorico e Liviero, all’influenzato Diakite e dopo un quarto d’ora a Zecca, uscito per un problema fisico. Eppure la Torres ha continuato a macinare gioco per un’ora, segnando due reti. Segno che la chimica del gruppo è solida.

Ora la capolista, che ha un vantaggio di sei punti sulle seconde (Pescara e Cesena, la cui partita ieri con l’Entella è stata rinviata per maltempo), si prepara a ricevere la Spal, domenica. Si spera rientrino uno o due dei cinque assenti, giusto per fare rifiatare i giocatori più spremuti. Se non non sono in programma gare infrasettimanali, quindi ci saranno sette giorni per recuperare gli infortunati. Il bello di avere una panchina profonda è che non è necessario forzare i tempi.

