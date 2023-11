Per la Torres è l’ora della vendetta 

Sassari. Undici mesi fa la sconfitta casalinga contro la Virtus Entella costò la panchina ad Alfonso Greco. L’allenatore venne poi richiamato e condusse la Torres fuori dalle acque pericolose. Nel tecnico rossoblù e anche nella squadra (che perse pure all’andata, nel settembre 2022, regalando il gol) è sicuramente rimasta la voglia di “vendicare” sportivamente il doppio stop della stagione passata anche per mantenere il primato solitario. La Virtus è partita malissimo rispetto alle ambizioni iniziali, si è rimessa in carreggiata ma è ancora in ritardo. Facile prevedere quindi questo pomeriggio a Chiavari una partita molto “croccante”. E può essere un bene per la capolista sassarese, che esprime il meglio quando trova avversarie che la affrontano senza barricarsi dentro la propria metà campo.

Fuori in due

Due le assenze certe in casa rossoblù: il difensore Idda è ancora inutilizzabile per la frattura a una mano, il capitano Scotto sconta il primo dei tre turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa. Rispetto alla formazione che domenica ha pareggiato contro la Spal dovrebbero esserci almeno quattro novità in partenza. Come braccetto destro della difesa a tre Siniega è favorito su Fabriani, a centrocampo ritorna Giorico (per Cester) e sulla fascia sinistra è ballottaggio tra Liviero e Pelamatti, col primo che se sta bene giocherà subito al posto dell’adattato Kujabi, altrimenti sarà Pelamatti a iniziare il match.

La quarta novità vede Diakité di nuovo titolare, al posto di Scotto, nel terzetto che comprende i confermati Fischnaller e Ruocco. Potrebbe esserci anche una quinta novità, con Lora a centrocampo al posto di Mastinu sofferente alla schiena. Scelte che vanno fatte anche nell’ottica del triplice impegno di questa settimana, con la trasferta mercoledì in casa della Juventus Next Gen per il secondo turno della Coppa Italia e il rientro al “Vanni Sanna” domenica per la partita contro l’Ancona.

L’avversaria

L’Entella ha avuto un avvio choc: due punti in sei giornate. Dopo tre turni è stato esonerato il tecnico Volpe, sostituito da Galli. Poi le tre vittorie di fila contro Olbia, Gubbio e Fermana. Serie interrotta dalla sconfitta per 2-1 col Perugia. Attualmente la formazione ligure è in zona playout ma l’obiettivo restano i playoff in posizione alta. L’attacco sta producendo una media di 2 reti nelle ultime giornate, ma la fase difensiva resta il punto debole: soltanto in due occasioni la porta è rimasta inviolata.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Siniega, Antonelli, Dametto; Masala, Lora, Giorico, pelamatti; Rucco; Diakite, Fischnaller.

